Tania Cagnotto presenta la figlia Maya: la prima foto su Instagram

A qualche ora dalla nascita della piccola Maya, ecco Tania Cagnotto condividere su Instagram il primo scatto che la ritrae con la sua piccola tra le braccia.

“Buongiorno a tutti!Io e Maya stiamo benissimo e domani si torna a casa in 3 ❤ grazie per l’affetto ricevuto” ha scritto la tuffatrice che con i suoi follower ha condiviso tutta la gravidanza, documentando la dolce attesa fino al pancione a pochi mesi dal parto.

“Congratulazioni....la medaglia più bella in assoluto” è stato uno dei tanti commenti all’immagine che mostra la campionessa con la tenera testolina di Maya sul petto e che in pochissime ore ha fatto il pieno di like.

Per Tania Cagnotto è la prima figlia, avuta dal marito Stefano Parolin sposato nel 2016.