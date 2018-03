Anna Tatangelo da Costanzo: "Gigi l'uomo più importante della mia vita", e il cantante telefona

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, al Maurizio Costanzo Show Anna Tatangelo non ha potuto tirarsi indietro alle domande del conduttore. L'argomento, neanche a dirlo, la storia con Gigi D'Alessio, da mesi davanti a un bivio.

La cantante non ha mai pronunciato la parola "fine", e questo lascia sperare in un dietrofront della coppia, se non addirittura in un passo avanti, verso l'altare, come caldeggiavano in studio Costanzo e Mara Venier, molto amica di entrambi.

"Ci siamo presi un po' di tempo - ha spiegato la Tatangelo - Dopo tredici anni ci sono delle fasi un po' particolari. Siamo comunque due genitori che si impegnano tantissimo (la coppia ha un figlio, Andrea, di 8 anni, ndr). Tra noi c'è un bellissimo rapporto. Quello che succederà ce lo dirà il futuro, con la massima serenità. Lui per me è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita".

Parole importanti, sentite, poi la sorpresa. "Pronto, Gigi?", il cantante è al telefono e le sue parole non sono da meno: "Le storie non si cancellano, non sono scritte con la matita ma con la penna. Quando le scrivi, le scrivi col sangue". E la Tatangelo annuisce emozionata. I due hanno ancora molto da dirsi...