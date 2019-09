Taylor Mega nei guai, parla il paparazzo: "Storie con le ragazze? Tutto finto, è show"

Guai per Taylor Mega, che in queste ultime settimane è stata al centro di un vero e proprio triangolo amoroso con Erica Piamonte e Giorgia Calderulo. Ebbene, stando a quanto rivela il paparazzo Alan Fiordelmondo, il 'dramma della gelosia' che vede protagoniste le tre ragazze altro non sarebbe che uno show messo in piedi dalla provocante influencer per ottenere un ritorno mediatico.

Nessun amore, tantomeno un tradimento. "E' tutta finzione! - tuona Alan a 'Pomeriggio 5' - Questa Giorgia è una persona che si è prestata alla fiction di Taylor Mega. Vi faccio vedere il messaggio che mi è arrivato prima di entrare in onda, dove mi è stato detto che è tutto show per ospitate, followers e altro. Mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor Mega. E’ tutto show, è tutto show".

La versione di Erica Piamonte

Presente in studio anche Erica, che ovviamente ha respinto al mittente le accuse, confermando la love story avuta quest'estate con Taylor (e la gelosia nei confronti dell'attuale compagna Giorgia). "Io e Taylor non eravamo fidanzate ufficialmente. All’inizio lei era fidanzata con un ragazzo, per questo non potevo considerarmi la sua fidanzata, perché un fidanzato già c’era. Io e lei abbiamo passato l’estate insieme. Dormivamo assieme e tutto il resto. Il fatto che la signorina in questione mi venga a dire che non eravamo fidanzate ufficialmente. Cosa cambia?". E ancora: "Giorgia è un tipo molto differente da me. Non capisco come le possa piacere caratterialmente, è più moscia di me".