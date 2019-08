Taylor Mega nuda con Erica: "La mia ragazza" (FOTO)

Tra tutte le "simpatie" che si sono create nel corso dell'ultima edizione del 'Grande Fratello', ce n'è una che resiste più delle altre, ovvero quella tra Taylor Mega ed Erica. La commessa e l'influencer si mostrano sempre più complici sui social, tanto da pubblicare ieri sera una foto in cui si immortalano nude in spiaggia. "La mia ragazza", scrive sibillina Taylor. Ma tra le due c'è solo amicizia o qualcosa di più? Chissà. Sono tanti i viaggi che le due hanno condiviso nel corso dell'ultima estate, sfoggiando una complicità "sospetta".

Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno insieme?

La curiosità dei follower nasce anche dal fatto che entrambe si dichiarano apertamente bisessuali. "Non sono lesbica - ha affermato Taylor in un'intervista - ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo". E della stessa opinione è Erica: "A me garbano uomini e donne. Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta".