Taylor Mega bacia una ex concorrente di 'Uomini e Donne: beccate dai paparazzi

Taylor Mega bacia una bellissima ragazza mora. E' lo scoop lanciato dal settimanale Nuovo a proposito della ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Dichiaratamente bisessuale, l'influencer 24enne è ufficialmente single ma è stata pizzicata in atteggiamenti intimi insieme ad una ex protagonista di Uomini e Donne.

A riportare l'anticipazione è Riccardo Signoretti, direttore del magazine di Cairo Editore, che però non rivela l'identità della nuova fiamma di Taylor, dando l'appuntamento in edicola. Signoretti, peraltro, aveva già informato Taylor della paparazzata durante una puntata di 'Pomeriggio 5' dove erano ospiti insieme. "Taylor Mega non smette di stupire - scrive oggi su Instagram - Ecco le foto esclusive della sua nuova storia d'amore con una bellissima ragazza mora già vista a Uomini e donne".

Ed ha ragione Signoretti a proposito dell'imprevidibilità di Mega. La sua vita sentimentale è infatti un terno al lotto. C'è chi dice che sia legata ad un milardario iraniano, mentre lei si fa vedere vicina a Erica Piamonte, ex coinquilina del Grande Fratello, scatenando i pettegolezzi su una possibile love story. Ed oggi spunta la misteriosa ragazza mora... Chi occupa davvero il cuore di Taylor?