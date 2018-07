Temptation, dramma della gelosia: Riccardo "distrugge" il villaggio, Ida si ferisce

(Nel video in alto, lo sfogo di Riccardo )

Si chiude con un finale aperto l'ultima puntata di Temptation Island. Seduto su un tronco c'è Riccardo che aspetta di confrontarsi con la fidanzata Ida, mentre in lontananza la bella siciliana è indecisa se accettare o meno. La crisi tra i due si fa sempre più forte ed è tempo di un confronto diretto.

La coppia, che già barcollava prima di arrivare nel programma, affronta infatti difficoltà sempre più grosse. Entrambi di mostrano titubanti rispetto alla relazione: lui si dice non disposto a cambiare la sua vita per amore, o comunque non per il momento, lei non apprezza il fatto che il compagno non si mostri interessato alla sua vita familiare (ha un figli, Samuele, nato da una precedente relazione, ndr). Così diventa facile cedere alle grinfie dei tentatori: entrambi si lasciano lusingare dai single. Per Ida c'è Davide, per Riccardo Stephanie.

Apice delle tensioni il momento dei rispettivi falò. Riccardo, ingelosito dalla vicinanza di Ida con Davide, torna nel villaggio dei fidanzati e si lascia andare alla rabbia gettando tutto per aria: mobili, bottigliette d'acqua, accendini. "Pensavo di conoscerla abbastanza ma mi sa che ho perso qualcosa". Ida, accecata dalla gelosia, torna nel villaggio delle fidanzate e nella foga si ferisce alla mano: "Non è l'uomo che voglio"

La situazione è così tesa che Riccardo chiede un confronto diretto: il faccia a faccia, se avverrà, andrà in onda nella prossima puntata.