Temptation, Valentina e Oronzo tornano insieme: scatta il bacio (e che bacio!) al falò

Un falò per ricominciare. Valentina e Oronzo tornano insieme dopo la separazione arrivata nella scorsa puntata di Temptation Island. Lei accetta infatti di "riprenderselo" dopo le scuse (e le lacrime) di lui per l'atteggiamento troppo "libertino" sfoggiato nei confronti delle single.

E' Oronzo a chiedere un nuovo confronto con Valentina, dopo essere stato lasciato di fronte a milioni di spettatori. Lei accetta con riserva. Mentre all'inizio, infatti, si mostra titubante all'idea di tornare suoi suoi passi, dopo pochi minuti si lascerà baciare appassionatamente dal compagno.

"Scusami per il male che ti ho fatto in questi 10 anni (...) scusami per tutte quelle volte in cui non ti ho detto ti amo", dice Oronzo tra le lacrime, ammettendo "evasioni" e mancanze di rispetto varie che si sono susseguite negli anni. Lei replica a tono: "Ho paura che tornando a casa ricomincerà la stessa storia". "Non succederà - assicura lui - perché sei il mio futuro".

Poi, dopo un'abile operazione di convincimento, Valentina cede: "Ti do un'altra possibilità". Lui la interrompe per baciarla e continua a piangere: "Che cog***e sono stato! Ho bisogno solo di te, voglio guardare solo te. Non mi interessa altro. Voglio pensare solo al nostro futuro".

Filippo Bisciglia si raccomanda con l'ex fedifrago: "Ora devi mantenere le tue promesse".