Temptation, parla Alessandro Graziani: la verità sul rapporto con Serena Enardu

Temptation Island Vip 2019 è finito da un pezzo: le coppie che hanno deciso di uscire insieme dal programma sono oggi ancora innamorate, e uguale è stata la determinazione con cui, al contrario, le altre hanno voluto mettere un punto all’irrecuperabile situazione sentimentale.

Ma se resta ancora non chiaro un punto sulle relazioni scandagliate dal reality di Canale 5, quello è il rapporto tra Serena Enardu e il single Alessandrio Graziani, nato proprio durante il soggiorno nel villaggio che è stato utile a far pensare a qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Fino a qualche tempo fa, la ex tronista di Uomini e Donne che ha lasciato il compagno Pago dopo sei anni proprio alla fine dell’esperienza televisiva ha affermato di non voler parlare del ragazzo per tutelarlo da ogni insinuazione, ma adesso è lui a rompere il silenzio con un’intervista foriera di diversi spunti.

A Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha ammesso di non riuscire ancora a definire il rapporto con Serena che oggi continua a sentire con frequenza: “Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità”, ha affermato Alessandro, fermo nel condannare coloro che hanno criticato la scelta della donna di lasciare Pago.

Cosa c'è tra Alessandro e Serena dopo Temptation?

Rispetto all’incontro tra i due ex nello studio di ‘Uomini e Donne’, Graziani che vi ha assistito da dietro le quinte del programma ha commentato: “Non ero pronto fino in fondo per entrare. Non volevo mettere ulteriormente in difficoltà Pago né essere un peso per Serena”.

Cosa prova per lei in questo momento? “Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”, ha affermato Alessandro, ammettendo che sarebbe pronto per una relazione nonostante la distanza geografica (lui vive a Sabaudia, lei a Cagliari): “Se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione, oggi le dico che lascio che le cose facciano il loro corso senza pormi freni”.