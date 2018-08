Temptation un mese dopo, scoppia il caos: Andrea tradisce Martina, lei replica sui social

E' durata qualche settimana e il tempo di qualche post su Instagram, la love story tra Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani, il tentatore e la "fidanzatina" che si sono conosciuti in occasione dell'ultima edizione di 'Temptation Island'.

Un bacio del bel veronese con un'altra ragazza mette definitivamente la parola fine al flirt tra i due. Andrea, infatti, è stato pizzicato in atteggiamenti decisamente compromettenti accanto ad una donna che non è Martina. A paparazzarlo alcuni telespettatori di 'Temptation', che non c'hanno pensato due volte a diffondere lo scoppo in rete.

La reazione di Martina

Le immagini lasciano poco spazio ai dubbi. E la stessa Martina non può che prenderne atto: "Volevo semplicemente dire che io e Andrea non siamo fidanzati - ha spiegato poco fa su Instagram - Non stiamo insieme, quindi lui è assolutamente libero di fare ciò che vuole. Da qualche giorno ci siamo presi un po' di tempo per capire cosa vogliamo l'uno dall'altra". Poi assicura: "Ho gli occhi rossi, ma non sto piangendo..."

Martina e Andrea, la love story

Martina e Andrea avevano cominciato la loro frequentazione dopo la fine di 'Temptation Island', dove lei aveva lasciato il compagno Giampaolo Quarta al temine di quattro anni d'amore. Poi una vacanza insieme ad Ibiza e il tentativo di far decollare una love story che, evidentemente, non era destinata a prendere il volo.