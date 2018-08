Temptation, Andrew ha un'altra? Il tentatore rompe il silenzio

Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani di nuovo al centro dei pettegolezzi. I due ragazzi, reduci dall'esperienza a 'Temptation Island', dove hanno cominciato una frequentazione, si sono trovati, nelle ultime ore, a dover smentire un presunto "tradimento" di lui.

Tutto è cominciato ieri mattina, quando in rete hanno cominciato a circolare foto di Andrew in atteggiamenti affettuosi con un'altra donna. Negli scatti il modello è seduto su una sdraio in spiaggia, ad Ibiza, ed è intento ad abbracciare una ragazza. Immediato lo stupore dei fan, ma altrettanta rapida la smentita dei diretti interessati.

La replica di Martina ed Andrew

A fare chiarezza sulla vicenda, in un primo momento, è stata Martina. “Mi state mandando un sacco di messaggi su questa storia di Andrea - ha esordito la ragazza romana su Instagram - Volevo dire a tutti che assolutamente non è successo nulla, non è cambiato niente. Vi voglio dire che è tutto ok, non è successo nulla. Smettetela di mandarmi foto, tag, video, anche in privato. Davvero è tutto come prima".

Solo in un secondo momento, poi, è intervenuto il diretto interessato: "Oggi mi sono svegliato con un gossip che mi ha fatto sorridere. Ero in discoteca con amici, parenti e cugine. Dopo abbiamo preso delle paste e ce le siamo portate in spiaggia come ai vecchi tempi. Infatti dai lettini che si vedono in foto, si vede che eravamo in più persone. La ragazza che avete visto è una mia grande amica, che in quel momento aveva litigato con il moroso e aveva bisogno di essere consolata, perché stava piangendo". Falso allarme, dunque.

Nel video sotto, la smentita di Andrea Dal Corso