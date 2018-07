Temptation Island, è già crisi tra Riccardo e Ida. Lui si lascia corteggiare da Margherita

(Nel video in alto, la crisi di Riccardo e Ida)

A poche ore dalla partenza di Temptation Island è già crist tra Ida e Riccardo. La coppia nata negli studi di Uomini e donne arriva nel reality show delle tentazioni apparentemente solida ma si scopre presto fragile. Lei ammette che lui, in questi 7 mesi, si è mostrato un po' titubante nell'instaurare un rapporto con suo figlio Samuele, avuto da una precedente relazione. E lui confida tutte le sue insicurezze alla tentatrice Margherita lasciandosi tentare ad andare in camera insieme.

Le paure di Ida sono tangibili sin dall'inizio della puntata. La bella siciliana, infatti, non si sente all'altezza del compagno e, spiega, l'assenza di lui nella sua vita familiare non la rassicura per niente. Passano poche ore e i suoi timori diventano realtà. Riccardo, infatti, si fa lusingare dalla prosperosa Margherita, a cui confida: "Io e Ida abitiamo molto distanti e prima di lasciare il mio lavoro e cambiare vita voglio essere sicuro di questa relazione. Al momento, dopo 7 mesi, non lo sono". Poi accetta di entrare nelle casette delle ragazze single, unico spazio del reality privo di telecamere, per avere un po' di intimità a due. Al momento non si sa cosa si accaduto tra i due: non è chiaro se c'è stato solo uno scambio di chiacchiere o altro.

A Ida basta visionare i filmati del compagno con la ragazza per crollare e perdere ogni certezza. Così scoppia a piangere e cerca conforto nel single Davide. "Perché mi innamoro delle persone sbagliate?", gli chiede, e lui prova a sostenerla: "Non devi vederla così: semplicemente, col tempo, le persone di mostrano per ciò che sono davvero".

Successivamente, in occasione del falò, Riccardo chiarisce i motivi della sua freddezza verso Samuele: "Secondo lei io non mi interesso al figlio, ma non lo faccio perché non ho questo tipo di legame - spiega al conduttore Filippo Bisciglia - Può capitare a chi non è genitore". Poi, di fronte alle immagini della fidanzata col tentatore, si mostra deluso: "Da lei proprio non me lo aspettavo, probabilmente c'è qualcosa di lei che devo ancora conoscere..."