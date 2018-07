Caos Temptation Island, il finale "rivelato" sui social

L'amore ai tempi dei social passa anche attraverso un like di troppo o una foto mancata. E così, osservando le manovre su Instagram delle coppie di "Temptation Island", è possibile dedurre - azzeccandoci o meno - il destino dei concorrenti del reality in anticipo rispetto al finale.

Il destino delle coppie di Temptation Island

Follow, defollow, scambi di "mi piace". Come fa notare il sito Bitchyf.it, alcuni protagonisti del programma di Canale 5 continuano a "seguirsi", altri no. Ed è in quest'ultimo caso che spunta l'ipotesi rottura. Risolto il mistero Valentina e Oronzo, tornati insieme a tutti gli effetti dopo la fine della trasmissione (come anticipato dalla rete), è tempo di dare un'occhiata agli altri compagni di gioco. Occhi puntati, in particolare, su Ida e Riccardo: nella prossima puntata la coppia nata negli studi di Uomini e donne si sottoporrà ad un confronto diretto. Come andrà a finire? E' possibile intuirlo dai social: i due hanno smesso di seguirsi e spunta il sospetto che sulla love story sia calato il sipario. Stesso discorso per Francesco e Giada. L'amore continua invece per Andrea e Raffaella, che mettono like alle fanpage della coppia e organizzerebbero incontri. Apprezzamenti virtuali, infine, anche per l'ultima coppia, quella composa da Gianpaolo e Martina.