Temptation, Lara e il tentatore Giuseppe si frequentano? La risposta sui social

La loro complicità non è sfuggita ai tentatori di 'Temptation Island'. Anzi, probabilmente, senza il supporto di Giuseppe, Lara non avrebbe mai trovato lo slancio per lasciare l'ex fidanzato Michael. Oggi la bella friuliana e il ragazzo romano si immortalano sempre più spesso l'uno accanto all'altra sui social, scatenando tra i fan il dubbio che sia nata qualcosa di più di una semplice amicizia. Le parole dei due, però, frenano gli entusiasmi.

Lara, infatti, definisce il legame con Michael una "vera amicizia". "Questa foto è per noi - ha scritto giorni fa sui social, pubblicato lo scatto di un tenero abbraccio - Premettiamo che il bene che ti voglio è infinito e che se qualche ragazza con cui ti metterai o un'amica ti fa o farà stare male io l'asfalto e poi la smontiamo come un mobile dell'Ikea. Questa foto racchiude un percorso di 21 giorni, di sorrisi, di rivelazioni, di scoperte, di lacrime e di risate. Sei una di quelle poche persone che reputo davvero belle e non parlo per l'aspetto fisico. Averti come amico per me è uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto".

La scintilla, insomma, non è scoccata. Se le immagini di coppia si moltiplicano, è solamente in virtù di una forte intesa. Non solo. Stando ad alcuni rumors, lei potrebbe andare a cercare l'amore sul Trono della prossima edizione 'Uomini e donne', il dating show di Canale 5 in partenza a settembre...