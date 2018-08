Temptation un mese dopo, Ida e Riccardo insieme al falò. Ma lei ammette: "Davide mi ha scritto..."

(Nel video in alto, Ida e Riccardo un mese dopo Temptation Island)

E' a lieto fine la turbolenta storia di Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. Ad un mese dalla crisi vissuta a 'Temptation Island', la coppia nata negli studi di 'Uomini e donne' spiega di aver trovato un nuovo equilibrio. Ora è tempo di convivenza.

Nell'ultima puntata del reality di Canale 5, infatti, i due confessano che l'esperienza nel programma è servita a consolidare la loro giovane relazione, nata appena otto mesi fa. "Mi trasferirò a breve da lei, sono convito", afferma Riccardo, finalmente deciso a cambiare città per amore della donna. "Sono contenta e piano piano si sta avvicinando anche al mio bambino perché per me quello che conta è mio figlio - fa eco Ida - Anche se continuiamo a litigare perché pensa che io gli abbia mancato di rispetto. Abbiamo caratteri difficili: facciamo l'amore e la guerra". Poi la bella parrucchiera rivela un retroscena: subito dopo la conclusione della tramissione, le è arrivato un messaggio dal tentatore Davide, ma la conoscenza con il ragazzo non ha avuto seguito. Ora nel suo cuore c'è solo Riccardo.