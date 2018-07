Temptation, Valentina lascia Oronzo: la rete è con lei

(Nel video in alto, Valentina lascia Oronzo)



Temptation Island da record. Già durante la prima puntata è scoppiata la prima coppia, quella formata da Valentina ed Oronzo. La relazione, del resto, traballava da tempo a causa delle "marachelle" di lui, che più volte si è lasciato andare ad avances verso altre donne.

A mettere un punto è stata Valentina, definitivamente stanca di vedere il fidanzato interessato ad altre ragazze. Sin dalle prime ore di gioco, infatti, Oronzo ha scherzato con complicità con le single del villaggio, scatenando la vendetta la rabbia della fidanzata, che ha così deciso di vendicarsi: su consiglio delle amiche, infatti, la bella pugliese ha organizzato una finta esterna con il tentatore Giuseppe; poi ha capito che era il caso di chiudere definitivamente la relazione.

Oronzo, di fronte alla posizione irremovibile della ragazza, è crollato, ed è tornato sui suoi passi. Ma ormai era troppo tardi. A niente sono serviti i tentativi di riconquistarla ("Solo ora ho capito di averti trascurata in questi anni, torna con me"), Valentina aveva preso la sua decisione: "Non pensare che non ti amo più, ma mi sono stancata - gli ha spiegato al falò finale - Non mi giri più come vuoi, devo essere felice io e pensare a me, non devo stare a pensare che mi tradisci. Tu non hai mai capito cosa ti ho dato davvero in questi anni. Ed ora devo pensare a me stessa".

Ovazione sui social per Valentina. Tanti, infatti, i tweet di disappunto dei telespettatori contro il comportamento di Oronzo, definito da più parti irrispettoso. Tra questi anche quelli di alcuni vip, come Francesco Facchinetti, Nilufar Addati e Simona Ventura...

Chi sono Valentina e Oronzo

Valentina ha 25 anni e nella vita fa l’estetista, Oronzo ha 29 anni ed è disoccupato. Stanno insieme da 11 anni, entrambi vivono con i genitori e lui tutte le sere dorme a casa di lei. Valentina non si fida di Oronzo e in passato ha scoperto di essere stata tradita. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per vedere con i suoi occhi come Oronzo sarebbe comportato con le altre ragazze.