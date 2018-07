Temptation, indiscrezione bomba: "Valentina e Oronzo sono tornati insieme"

Altro che addio! Valentina e Oronzo sarebbero tornati insieme. La coppia più chiacchierata dell'ultima edizione di Temptation Island avrebbe fatto pace dopo la rottura arrivata di fronte a milioni di spettatori. A raccontarlo è Biagio D'Anelli sul suo profilo Instagram.

L'ex gieffino e opinionista di Canale 5 riporta infatti alcune testimonianze di amici che vivono nello stesso paese della coppia. Ebbene, in queste settimane, i due sarebbero stati visti in spiaggia l'uno accanto all'altra, a Brindisi. "Li vedono al mare mano nella mano", sottolinea Biagio, che precisa: "Mi dispiace per santa Valentina che è caduta di nuovo nelle grinfie di Oronzo, ma la coppia si è ricreata. Nel paese è cosa risaputa perché vengono visti spesso in giro".

La bella pugliese, dunque, avrebbe fatto un passo indietro: se a Temptation aveva deciso di troncare definitivamente col ragazzo, perché infastidita dalle sue attenzioni alle "single", col senno di poi avrebbe deciso di rivedere la sua posizione. Un copione già visto, nel reality: basti pensare alla storia di Ruben, che da "vendicatore degli zerbini" di tutta Italia, tornò ad essere il fidanzato della crudele Francesca...