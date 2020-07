Temptation Island, l'ex moglie di Antonio tuona: "Mi tradiva con Annamaria"

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. A 'Temptation Island' Antonio sta mettendo a dura prova la pazienza di Annamaria, che vedendolo sempre più vicino alla single Ilaria era sul punto di abbandonare il reality, invece è rimasta e chissà se avrà in serbo una vendetta per il fidanzato farfallone che in passato ha fatto più di qualche errore. Finora, però, nessuno sapeva che tra gli 'scheletri nell'armadio' del rider napoletano un tempo c'era anche lei.

A svelarlo è l'ex moglie di Antonio e madre di sua figlia, che ha 3 anni. Antonio l'avrebbe tradita proprio con Annamaria, per oltre un anno. "Era sposato con me, ma vedeva Annamaria" ha rivelato Miriam al sito Donna Pop.

"Ad aprile 2019 eravamo insieme al matrimonio del cugino - ha spiegato - che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo. E' vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia. Nel mezzo c'era anche lei in questi anni". Stando al racconto di Miriam, Annamaria era ben consapevole di tutto: "Sapeva che lui faceva tira e molla con me e che tornava a casa a dormire, le ho fatto vedere anche degli screen".

Nei riguardi di Annamaria, però, Miriam non prova rabbia. Se c'è qualcuno ad aver sbagliato, quello è Antonio: "So che lei è una vittima come lo sono stata io. E' una bravissima ragazza, per mia figlia fa tutto, ma sapeva la situazione e come era lui". E a 'Temptation Island' si sta chiarendo ancora di più le idee...