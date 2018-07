Temptation Island, il falò di confronto riaccende la passione tra Giada e Francesco

Giada e Francesco, insieme da nove anni, avevano deciso di partecipare a Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse destinato a durare. La distanza sembra aver portato alla luce i problemi della coppia, dalla difficoltà di comunicazione alla gelosia di lui.

“Tu in questi anni hai distrutto la mia autostima, io l’ho persa per te ed è l’ultima cosa che avrei dovuto fare”, ha affermato Francesco: “Mi hai reso una persona insicura, non solo davanti ai tuoi occhi ma anche davanti agli occhi degli altri”. Giada, in lacrime, si è giustificata con il fidanzato (“Ho sbagliato ed ho capito che ero tanto forte perché avevo te al mio fianco. Ma non puoi darmi la colpa di tutto”) che, alla fine, l’ha abbracciata e baciata con passione prima di andare via e iniziare una nuova vita insieme.