Temptation, bomba Martina: "Altro che vittima, Gianpaolo vede una tentatrice"

"Sappiamo tutti ma lui nega". Così Martina Sebastiani rivela sui social la nuova love story dell'ex fidanzato Gianpaolo Quarta. La ragazza romana, attualmente legata al tentatore Andrea Dal Corso, svela che anche il suo ex sta frequentando un'altra donna, e precisamente anche lui una tentatrice: Carolina. "E' inutile negarlo, basta fare le vittime del ca**", aggiunge. La coppia si è detta addio appena qualche settimane fa a 'Temptation Island'.

Martina scarica tutta la sua rabbia sui social. In occasione di una diretta pubblicata su Instagram, infatti, la giovane si difende da chi la accusa di essersi consolata troppo in fretta con l'affascinante Andrew e rivela che, a dispetto di quanto sembra, anche il suo ex ha fatto altrettanto. "Io fino ad adesso mi sono presa tutti gli insulti del mondo - esordisce - Ma quando il vittimismo sfocia nel patetico io non ce la posso fare".

"Gianpaolo e Carolina insieme a 3 giorni dalla fine del programma"

Quindi la rivelazione: "Direi che è inutile negare l’evidenza. Che lui si sia visto con Carolina dopo il programma lo sappiamo tutti. Che lui lo neghi mi fa ridere. Lo sanno anche altri ragazzi di 'Temptation Island'. Io ho riposto solo ad una domanda. Non volevo attaccarlo o giustificarmi, ma perché è la verità. Perché deve continuare a negare facendo la vittima?! Ci siamo lasciati era libero di fare quello che voleva, certo è un po’ assurdo il fatto che dopo 3 giorni abbia sentito la necessità di vedere questa ragazza. Soprattutto perché al falò voleva sposarmi. Adesso continua a negare. Ma dai… Comunque spero che trovi la donna della sua vita presto e che sia felice come sono io, ma basta vittimismo, basta davvero".

"Faccio schifo perché sto con Andrea? Seguite altra gente"

Non solo. Martina ne approfitta inoltre per difendere la sua storia con Andrew: "Io sono stata ad Ibiza con Andrea è vero, ci può stare è passato un mese dalla fine del programma. Io non sono scappata subito ad Ibiza con Andrew, è passato più di un mese. Dite che faccio schifo perché sto con Andrea? Ma perché venite nel mio profilo allora?! Seguite altra gente allora".