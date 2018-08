Temptation, Martina e Andrea insieme nella foto in albergo (con la “complicità” di Lara)

Il periodo delle “tentazioni” è finito per i componenti delle coppie protagoniste di ‘Temptation Island’ che stanno proseguendo la loro vita lontana dalle telecamere del programma, ma ripresa da quella dei loro smartphone.

Dopo cinque anni, per Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta l’amore si è definitivamente affievolito nel corso del reality, durante il quale la ragazza ha conosciuto il tentatore Andrea Dal Corso.

La forte complicità scattata tra due in Sardegna sembra destinata a crescere ulteriormente, e la foto comparsa sui rispettivi profili Instagram attesta l’effettiva intesa già annunciata dalla stessa Martina.

In questi giorni i due stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza. Insieme a loro c’è anche Lara Zorzetto, altra grande protagonista del reality che con Martina ha instaurato una bella amicizia e si è resa autrice dello scatto che mostra insieme la coppia per la prima volta fuori da ‘Temptation’.

La location è la stanza da letto di un albergo; Andrea è seduto sul letto intento a leggere un libro, Martina è sdraiata nella vasca da bagno.

“Allora se mi guardi così, in qualche modo andrà tutto bene” scrive lei a margine dello scatto che li mostra sorridenti e complici.

“Perdonami...ti disturbo soltanto per Leggerti due pagine assieme ad un buon Bicchiere di Vino”, è poi la didascalia che compare a margine di un altro scatto comparso sul profilo di Andrea, dove i commenti dei fan si dividono tra quanti apprezzano la nuova coppia e chi critica Martina per aver affermato di aver bisogno di tempo per ritrovare il suo equilibrio dopo la fine della relazione con Gianpaolo”.