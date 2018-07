Andrea Damante e Giulia De Lellis non saranno a Temptation Island Vip

È partita ufficialmente la macchina dei rumors intorno a Temptation Island Vip, versione celebrity del tradizionale Temptation Island, che debutterà tra la fine di agosto e l'inizio di settembre su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. Tanta l'attesa ed altrettanti i pettegolezzi a proposito del reality delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Tra le coppie "indiziate" a partecipare, in particolare, questa mattina sono spuntati i nomi di Andrea Damante e Giulia De Lellis, nelle ultime settimane al centro dell'attenzione mediatica per la crisi che sta attraversando il loro amore dopo due anni insieme. Ma, a dispetto del vociferare in rete, il dj veronese e la influencer romana non ci saranno.

Nelle settimane di registrazione e messa in onda della trasmissione Mediaset, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne sarà impegnato altrove con la sua professione di dj, che lo vedrà occupato in un calendario di serate programmate fino alla fine di settembre. Accordi già presi, contratti già chiusi: impossibile partecipare per Damante, che vivrà un'estate col botto, tra il lavoro come dj resident a Formentera ogni giovedì e l'esordio ormai prossimo ad Ibiza. Stando alle informazioni raccolte da Today, inoltre, i due non stati contattati dalla produzione del programma.

Se ritorno di fiamma sarà, insomma, tutto avverrà lontano dai riflettori. La situazione è ancora molto delicata: i fidanzatini più social della tv italiana stanno provando a ricominciare dopo la separazione arrivata ad aprile. Passo dopo passo, senza forzature. Qualche giorno fa, l'obiettivo dei paparazzi del settimanale Chi li ha immortalati insieme mentre si scambiavano baci e tenerezze durante un giro in barca in Sardegna. "Dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci - ha spiegato Andrea alla rivista diretta da Alfonso Signorini - Viviamo per noi, per godere l'uno dell'altro. Oggi va bene così". Altrettanto cauta Giulia: "Io e Andrea ci stiamo rivedendo. Quando e se torneremo insieme ve lo dirò tranquillamente". Ma non è ancora tempo di esporsi in tv, il trucco è cercarsi e magari chissà, anche ritrovarsi, nell'intimità del quotidiano.