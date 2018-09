Temptation Vip, Ventura e Bettarini al primo falò: "E' successo qualcosa di inaspettato"

C'è grande attesa per 'Temptation Island Vip', in partenza martedì 18 settembre, in prima serata, su Canale 5. Ad incuriosire i telespettatori, in particolare, l'incontro tra Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il motivo vien da sé: la conduttrice, ex moglie del difensore, se lo ritroverà davanti insieme alla nuova fidanzata Nicoletta Larini.

Le registrazioni sono avvenute, il primo falò è andato, ed oggi Simona Ventura per prima confida le sensazioni provate nel vedere l'ex marito con la giovanissima fidanzata. "Ora posso dirle che è stata una scelta giusta (la conduzione, ndr) perché è accaduto qualcosa di inaspettato, bello anche per i miei figli". "Quando mi sono trovata al falò con Nicoletta - aggiunge - ho pensato: ‘ma proprio a me doveva capitare’?(ride, ndr)…è stata un’emozione molto forte". Pare, dunque, che 'Temptation' si sia rivelato l'occasione giusta per confermare ancora una volta che la famiglia allargata funziona.

Nell'intervista, Simona dà le sue opinioni anche sul resto del cast. "Per Valeria Marini e Patrick, userei la parola “calienti” e ne capirete presto il motivo - spiega - Fabio e Marcella Esposito… beh siamo a un Oronzo style (concorrente dell’edizione Nip che per gelosia stava distruggendo la location e perdendo l’amore, ndr). Con l’ex tronista Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle. Idem con i protagonisti di “Uomini e Donne” senior Sossio e Ursula. Lui è il gallo cedrone italiano, al quale, alla fine forse perdoni quasi tutto. Lei è una donna forte. Andrea Zenga, figlio di Walter e la sua Alessandra credo debbano ancora scoprirsi".