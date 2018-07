Temptation| Martina bacia Andrew, poi sbaglia il nome del fidanzato: la replica social

(Sopra il video del falò di confronto tra Martina e Gianpaolo e la gaffe finale della ragazza)

Alla fine la fidanzata Martina ha ceduto all’attrazione verso il tentatore Andrew dal quale si è lasciata baciare durante un weekend romantico in barca: l’accaduto è stato uno dei momenti clou della quarta puntata di Temptation Island che ha promesso il colpo di scena già anticipato nei giorni scorsi.

La ragazza, fidanzata di Gianpaolo in crisi con lui dopo 5 anni, ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di poter trovare qualcuno all’interno del reality che potesse provare qualcosa di vero per lei e, in effetti, il rapporto nato con il tentatore sembrerebbe andare ben oltre alla mera amicizia.

Temptation, Martina sbaglia il nome di Giampaolo

Dopo il weekend Martina ha chiesto il falò di confronto immediato con Gianpaolo che ha accettato ignaro del bacio che la compagna si è scambiata con Andrea. Durante l’incontro la ragazza ha manifestato la sua enorme delusione nei confronti del compagno e ha cercato di fargli capire di essere pronta a lasciare il reality da sola. Lui si è difeso ribadendo l'amore per lei: “Non ho guardato nessuna delle ragazze come guardo te. Non ho mai, mai, messo in dubbio quello che sei per me, l'amore nei tuoi confronti" - ha detto - "Hai detto che Andrea ti tratta come una principessa, e io in questi anni non l'ho fatto? No? Allora di che ca** stai parlando".

Nel corso della discussione, però, ecco la terribile gaffe: Martina ha chiamato Gianpaolo “Andrea", scatenando l’ira del fidanzato che le ha urlato contro ed è andato via.

Temptation, la replica di Martina sui social

La puntata di Temptation e, in particolare, il momento della gaffe di Martina è stato tra i più commentati sui social dove gli utenti si sono riversati per commentare il clamoroso errore di Martina che ha chiamato il fidanzato Giampaolo col nome del tentatore Andrew (baciato qualche ora prima).

La diretta interessata è così intervenuta con una storia Instagram per spiegare quanto accaduto: “Vi giuro che non ricordavo nemmeno il mio nome in quel momento… rilassatevi”, ha scritto Martina, sottolineando la tensione di quel momento che ha giocato il brutto scherzo…. Molto brutto.