Addio Tina, Chicco Nalli va via di casa: l'hair stylist pronto per una nuova storia

Sembra proprio non esserci spazio per un ripensamento tra Tina Cipollari e Chicco Nalli, anzi, i due hanno deciso di voltare davvero pagina e riprendersi la loro indipendenza. La coppia, che si è detta addio lo scorso gennaio, continua a vivere nella stessa casa insieme ai due figli, ma ancora per poco.

Nalli si sta per trasferire in un nuovo appartamento, come ha rivelato a Chi: "Ho trovato una casa e la sto arredando, il trasferimento è questione di giorni. Vado a vivere vicino alla scuola dei miei bambini. Avrò la mia privacy, com'è giusto che ce l'abbia Tina. Io e lei non siamo nemici, anzi siamo diventati amici".

Privacy e, perché no, magari anche una nuova storia d'amore. "E' presto - ha spiegato l'hair stylist - Non ho ancora nessuno, ma mi farebbe piacere in futuro avere un'altra storia". Tina però avrà sempre un posto speciale nel suo cuore: "L'esperienza matrimoniale è stata molto bella perché ho avuto accanto una donna intelligente, scaltra, forte, una donna che saprebbe apprezzare la vita anche senza un uomo". Ma chissà, magari un altro uomo per Tina arriverà presto.