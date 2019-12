Tina Cipollari e il compagno in crisi? Lui rompe il silenzio su Instagram

Quante voci attorno alla storia d'amore di Tina Cipollari. Legata da un anno e mezzo al ristoratore toscano Vincenzo Ferrara, alcuni pettegolezzi la vogliono alle prese con una crisi di coppia. Ma oggi a fare chiarezza sulla situazione ci pensa proprio lui, attraverso un post pubblicato su Instagram.

Crisi per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara? Lui fa chiarezza

Stupisce veder intervenire sulla questione direttamente Vicenzo, che è solitamente abituato a mantenere massimo riserbo attorno alla sua persona. Ma era stato proprio il silenzio tenuto dai due negli ultimi giorni ad accrescere le dicerie di una presunta maretta. Ma ecco che, nella tarda serata di martedì, l'uomo ha dato, tramite social, un bel taglio netto al gossip di questi giorni relativo alla sua storia con Tina. "Love", ha scritto nell’ultimo post pubblicato, dove si immortala felice e contento al fianco della Cipollari.

La love story, dunque, prosegue a gonfie vele. In barba alle malelingue. E vive ancora di quella complicità che ha permesso a Tina di ritrovare il sorriso dopo la separazione di lei dall'ex marito Kiko Nalli, a cui ha detto addio due anni fa dopo 12 anni d'amore e tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Del resto, anche Kikò, parrucchiere ed ex gieffino, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente". E chissà che il prossimo pazzo non saranno le nozze, degno coronamento di un amore, su cui però Tina frena: "Dopo Kiko - ha detto - Voglio pensarci bene".