Tina Cipollari si separa da Chicco Nalli: "È stata una decisione sofferta"

Dopo mesi e mesi in cui si rincorrevano i rumors riguardo la fine del matrimonio tra Tina Cipollari e Chicco Nalli, notizia da loro sempre smentita, arriva la conferma ufficiale dell’opinionista di “Uomini e Donne”, che annuncia la separazione legale dall’ormai ex marito.

Trascorsi dodici anni dal fatidico sì, la coppia è arrivata definitivamente al punto di rottura. Una decisione sofferta, come la definisce la stessa Cipollari, giunta non senza aver prima provato a ristabilizzare il loro rapporto.

Al settimanale “DiPiù” l’opinionista ha dichiarato di aver tentato più volte di tenere insieme la sua famiglia, soprattutto perché, secondo quanto lei stessa riporta, la separazione non sarebbe sopraggiunta per via di un tradimento o di terzi elementi nel mezzo. I due infatti condividono ancora lo stesso tetto coniugale, pur essendo separati in casa, per il bene dei loro figli.

“Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta” ha raccontato nel dettaglio la Cipollari.



E nel frattempo, Chicco Nalli sembra essere pronto a ripartire e lanciarsi in una nuova avventura. Presto, infatti, entrerà a far parte del cast di "Supervivientes", l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi.