Tina Cipollari, nozze in vista con Vincenzo Ferrara? “Dopo Kikò voglio pensarci bene”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Archiviato il matrimonio con Kikò Nalli, l’opinionista di Uomini e Donne ha lasciato che il suo cuore battesse nuovamente accanto all’uomo che da poco più di un anno la rende serena, ma, almeno per il momento, parlare di un matrimonio appare più che mai prematuro. Intervistata dal settimanale Nuovo, Tina ha espresso tutte le premure del caso in merito a una decisione tanto importante che, inevitabilmente, la riportano all’esperienza con il suo ex marito.

“Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle”, ha confidato: “Se ne discute però non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Tina Cipollari innamorata: “Vincenzo mi ha conquistato con il carattere e la personalità”

La storia d'amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è stata ufficializzata qualche mese dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli (da cui ha avuto i figli Mattias, Francesco e Gianluca) e oggi, a distanza di più di un anno dal loro primo incontro, la popolare protagonista di ‘Uomini e Donne’ è certa delle qualità del compagno che l’hanno conquistata. “Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità”, ha ammesso: “Vincenzo è il mio contrario così ci compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui”.

Chi è Vincenzo Ferrara, il fidanzato di Tina Cipollari

Vincenzo Ferrara è un ristoratore, proprietario a Firenze della nota 'Osteria del Porcellino'. Estraneo al mondo dello spettacolo, l’uomo ha conquistato anche simpatia dell’ex marito della compagna Tina Cipollari che ha 'benedetto' l’unione: “Lo conosco poco, ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente”, ha affermato Kikò Nalli, oggi legato alla giovane Ambra Lombardo conosciuta nella Casa del Grande Fratello.