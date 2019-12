Tina Cipollari sposa in gran segreto: il retroscena bomba

Profumo di fiori d'arancio per Tina Cipollari. Stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale 'Nuovo', l'opinionista di 'Uomini e Donne' sposerà presto il compagno Vincenzo Ferrara. La coppia - legata da un anno e mezzo - avrebbe già cominciato i preparativi di nozze in gran segreto. Per Tina si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello con Kikò Nalli terminato un anno fa.

Tina Cipollari e il matrimonio segreto

Secondo quanto racconta la rivista diretta da Riccardo Signoretti, Tina sarebbe sempre più vicina a sposarsi con il ristoratore fiorentino Vincenzo. Nessun dettaglio aggiunto su location e data precisa, ma pare che il grane giorno sarà celebrato entro i primi tre mesi del 2020.

Del resto Tina non ha fatto segreto di aver accennato al matrimonio col compagno. "Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze - ha raccontato di recente, in un'intervista concessa proprio a 'Nuovo' - Ma, sinceramente, adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle". E ancora: "Se ne discute, però, non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene". Confessioni sincere, quelle rilasciate della vamp di Canale 5, oppure solmente un tentativo di sviare i rumors?

Tina Cipollari, matrimonio bis?

Per lei, dunque, sarebbero nozze bis dopo quelle con l'hair stylist ed ex gieffino Kikò Nalli, a cui è stata legata dal 2005 al 2018 e da cui ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. Un aneddoto? Anche Kikò ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".