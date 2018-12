Scoop! Tina Cipollari a nozze? "Ora devo preparare i miei figli all'evento"

E' un amore travolgente quello tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. La scintilla è arrivata la scorsa estate ed oggi, a tempo record, i due starebbero già pensando alle nozze. E' quanto fa sapere l'opinionista di 'Uomini e donne' in un'intervista rilasciata al settimanale 'Sono' e ripresa dal sito GossipTv.

Profumano di fiori d'arancio le giornate di Tina. "Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio - afferma - Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire". Le presentazioni in famiglia sono già arrivate. "(I miei figli, ndr) hanno una buona opinione di lui. Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli"

Tina e Vincenzo fanno ufficialmente coppia dall'estate. Un amore vissuto con grande trasporto ed arrivato dopo l'addio di lei all'ex marito, l'hairstylist Kiko Nalli, padre dei tre figli a cui è stata legata per 12 anni. "Chicco? Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso", aggiunge la vamp di Canale 5. "È stato tutto inaspettato. Non pensavo di innamorarmi così presto. Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato".

Chi è Vincenzo Ferrara, nuovo fidanzato di Tina Cipollari

Ma chi è l'uomo che ha rubato il cuore alla vamp di Canale 5? Ecco un breve ritratto. Anzitutto, Vincenzo non c'entra in alcun modo con il mondo dello spettacolo. Lavora infatti nel campo della ristorazione ed è proprietario della nota Osteria del porcellino di Firenze. I due fanno coppia dalla scorsa estate.

Lo stesso Kiko Nalli, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".