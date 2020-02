Fiori d'arancio per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari sarebbe pronta per tornare all'altare. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli l'opinionista di Uomini e Donne è pronta a dire nuovamente Sì, questa volta a Vincenzo Ferrara con cui ha una relazione da circa un anno e mezzo. La notizia è stata lanciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, attraverso un'intervista rilasciata da Ferrara.

Lontane le voci sulla crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Qualche mese fa erano circolate alcune voci sulla crisi della coppia, voci smentite sul settimanale DiPiù. Si trattava solo di problemi legati alla distanza che sapara i due, lei sempre a Roma per le registrazioni di Uomini e Donne, lui a Firenze dove ha un ristorante. "Ma quale crisi, - aveva detto Ferrara - io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

Tina ha comunicato la notizia ai 3 figli

In realtà già da qualche tempo si parlava di possibili nozze per i due e che lei avesse avviato i preparativi. Ora però dalle colonne del settimanale Nuovo arriva la conferma della proposta. “Vincenzo - scrivono - ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì". Pare inoltre che Tina abbia detto di sì e che lo avrebbe già comunicato ai suoi tre figli avuti da Nalli. Ora si attendeno la data e la location dell'evento che sicuramente avrà il suo bel red carpet.