Tina Cipollari, colpo di scena: spunta l'amore segreto per un ristoratore

Tana per Tina Cipollari! L'opinionista di "Uomini e donne", ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli, avrebbe ufficiosamente ritrovato l'amore: il fortunato è un ristoratore fiorentino, accanto alla quale è stata più voste avvistata negli ultimi tempi.

Chi è il nuovo amore di Tina Cipollari

A pizzicare Tina, stavolta, non sono stati i paparazzi bensì i fan. Alcuni spettatori di "Ued", infatti, hanno inviato una segnalazione inequivocabile al sito di gossip Isa e Chia: "E’ da mesi che Tina viene tutte le settimane a Firenze proprio per incontrare quest’uomo, col quale stanno assolutamente insieme - ha spifferato un "testimone oculare" della liaison - atteggiamenti intimi, camminano mano nella mano, si baciano in pubblico, insomma, non si fanno assolutamente problemi a mostrarsi in pieno centro come una vera e propria coppia. Lui si chiama Vincenzo ed è proprietario di un grande ristorante che sta proprio a Firenze... qui tutti lo sanno bene!"

La diretta interessata, al momento, non ha ancora commentato i rumors. Ad avvalorare la tesi, però, è il suo profilo Instagram: più volte infatti Tina si è immortalata accanto all'uomo in questione. Sarà amore?

Se le indiscrezioni venissero confermate, per la vamp di Canale 5 si tratterebbe di una svolta. Proprio qualche mese fa, infatti, annunciava la separazione dall'hairstylist Kikò Nalli, suo marito per 14 anni e padre dei tre figli Francesco, Gianluca e Matthias.