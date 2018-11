Tina Cipollari pazza d'amore, la dedica al compagno sui social

Un compleanno pieno d'amore per Tina Cipollari, che il 14 novembre ha festeggiato 53 anni avvolta dall'affetto del suo nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. L'opinionista di 'Uomini e donne', legata al ristoratore fiorentino da quest'estate, ha ricevuto una romantica dichiarazione social.

Vincenzo, infatti, ha voluto fare pubblicamente gli auguri a Tina. Con un post condiviso su Instagram. "Questi sono solo alcuni dei momenti felici del nostro amore e spero col cuore di potertene regalare tanti altri", scrive l'uomo a corredo di alcune foto che li ritraggono insieme "Volevo solo augurarti un felice compleanno amore mio e con l’augurio che il tuo sorriso possa per sempre incantare il mio cuore. Con tanto amore tuo per sempre Vincenzo Ferrara". Tina, di tutta risposta, ha condiviso il messaggio del compagno tra le sue Instagram Stories.

Chi è Vincenzo Ferrara

La storia d'amore tra i due prosegue dunque a gonfie vele. Ma chi è l'uomo che ha rubato il cuore alla vamp di Canale 5? Ecco un breve ritratto. Anzitutto, Vincenzo non c'entra in alcun modo con il mondo dello spettacolo. Lavora infatti nel campo della ristorazione ed è proprietario della nota Osteria del porcellino di Firenze. I due fanno coppia dalla scorsa estate.

Lo stesso Kiko Nalli, ex marito di Tina per 12 anni e padre dei tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, ha "approvato" il suo nuovo compagno: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente".