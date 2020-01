Tina Cipollari, parla il fidanzato: "L'unico problema è la distanza"

Nessuna crisi fra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, come si è vociferato negli ultimi tempi. Legati da un anno e mezzo, i due si dividono tra Roma, dove vive lei, e Firenze, dove lui ha un ristorante molto conosciuto. E' questo l'unico "problema" di coppia, come ha spiegato Ferrara a DiPiù: "Ma quale crisi! Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L'unico problema è la distanza".

Il tempo per stare insieme non è molto, soprattutto per via del lavoro di entrambi: "Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana".

Un altro motivo che sicuramente frena Tina in un possibile trasfermento nel capoluogo Toscano sono i tre figli avuti da Kiko Nalli, che a Roma hanno ancora bisogno di lei e non lascerebbe mai soli. L'amore però, va a gonfie vele.