Kikò Nalli vicinissimo a Tina: "Ceniamo insieme quasi tutte le sere"

Il loro addio sembra ormai definitivo, ma i fan ci sperano ancora in un ritorno di fiamma. Tina Cipollari e Kikò Nalli, che si sono lasciati un anno fa e da diversi mesi vivono in case separate, continuano a trascorrere molto tempo insieme per i loro tre figli, e anche perché tra loro c'è un rapporto speciale, questo è innegabile.

L'hair stylist ha da poco iniziato una nuova relazione con l'attrice spagnola Myr Garrido, ma l'ex moglie ha sempre un posto di riguardo nella sua vita: "Quasi tutte le sere ceniamo insieme - ha svelato al settimanale Mio - Se dobbiamo presenziare a un impegno andiamo insieme. Per noi è importante che i nostri figli vivano come se nulla fosse accaduto. Chiaramente gli abbiamo spiegato che l'amore tra mamma e papà non c'è più però c'è e ci sarà sempre il volersi bene, il rispetto".

Se certe dichiarazioni pubbliche sono naturali per Kikò, non si può certo dire lo stesso di Tina, sempre riservatissima sulla sua vita privata. Solo qualche giorno fa l'opinionista di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta in tv dell'ex marito, riservandogli parole importanti. "Non parlerò mai male di lui - ha spiegato - è il padre dei miei figli". E per lui è lo stesso: "Guai a chi tocca Tina, fa parte di una percorso della mia vita importante e così sarà per sempre. E' la madre dei miei bambini. In loro abbiamo mescolato il sangue l'uno dell'altra, una cosa che nessuno potrà mai separare. Io voglio continuare a mantenere ottimi rapporti con Tina, continuare a dialogare con lei, a gestire tutta la sfera famigliare".