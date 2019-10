Tiziano Ferro, il siparietto 'casalingo' scatena i fan: "Victor ha un figlio in braccio?" | VIDEO

Solitamente restio a condividere il proprio privato sui social, Tiziano Ferro è decisamente cambiato da quando ha sposato Victor Allen. Se, infatti, fino a quest'estate il cantante custodiva gelosamente la sua vita sentimentale dentro le mura di casa, oggi grida il suo amore per il produttore anche su Instagram. L'ultimo esempio proprio ieri mattina, quando ha condiviso un esilarante siparietto a proposito dell'aria condizionata.

Nel video vediamo Tiziano alle prese con il pianoforte. Alle sue spalle passa Victor, censurato con l'emoticon di un cuore (forse perché seminudo, ipotizzano i fan). "Tutti mi chiedono: com'è la vita da sposato? - scrive Tiziano - Ecco, tipo così. Non spengo l'aria condizionata, tranquillo Victor". Insomma, Tiziano concede un'incursione tra le mura domestiche, per poi precisare: "AAA - precisazioni: Victor ha lo zaino alle spalle perché appena tornato da palestra; - Victor ha in braccio un cane e non un figlio".

Che Tiziano e Victor fossero intenzionati a metter su famiglia è un pettegolezzo lanciato qualche settimana fa, presto smentito dall'artista di Latina, dicendo che "per ora" non c'è concretezza. La coppia preferisce godersi la convivenza cominciata col matrimonio celebrato lo scorso luglio, quando i due si sono promessi amore eterno di fronte a pochi intimi a Sabaudia, nella casa di Tiziano, dopo tre anni d'amore.