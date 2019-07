Tiziano Ferro, le parole dopo il 'Sì': "Grazie per l'amore che stiamo ricevendo"

Ha spiazzato tutti Tiziano Ferro, che dopo tre anni di relazione segretissima, si è unito civilmente con il compagno Victor Allen. La cerimonia si è svolta sabato nella sua villa di Sabaudia, poi il cantante lo ha annunciato su Instagram. E sempre sul social, a poche ore dal 'Sì', ha voluto ringraziare fan e amici per il grande affetto.

Sono migliaia i messaggi che inondano il suo profilo per celebrare il grande evento. "Se i fan riflettono l'animo dell'artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo - ha scritto Tiziano Ferro accanto a una foto insieme a Victor -. La vostra sensibilità, la vostra buona educazione, la vostra capacità di sostenermi contro chi odia, senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell'ovvietà, sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di voi. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l'amore che sto, che stiamo ricevendo".

Tiziano Ferro ha sposato il compagno Victor Allen

Dopo tre anni insieme, lontani dai riflettori, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono uniti civilmente. Cerimonia blindatissima, alla presenza di una quarantina di invitati, nella villa del cantante a Sabaudia. Le nozze, come fa sapere Vanity Fair, erano già state celebrate tempo fa a Los Angeles, dove vive la coppia, e replicate ora anche in Italia. "Con il matrimonio Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere - ha dichiarato il cantante -. Sento il bisogno di raccontare al mondo che questa persona c'è".