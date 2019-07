Tiziano Ferro, le prime foto delle nozze: il bacio con Victor Allen

Arrivano adesso via Instagram le prime immagini del matrimonio di Tiziano Ferro con Victor Allen, 54enne americano a cui il cantante di Latina è legato da tre anni. A pubblicarle in esclusiva è il settimanale Chi che anticipa il servizio dedicato alla coppia nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio. Tra le foto spicca quella del bacio con il quale gli sposi hanno coronato il loro sogno d'amore per la seconda volta, a distanza dalla prima cerimonia celebrata a Los Angeles lo scorso 25 giugno.

Tiziano Ferro ha sposato Victor Allen: foto e dettagli delle nozze

Il cantante 39enne e il compagno hanno celebrato il rito lontano da ogni clamore mediatico. Come si legge sulla pagina Instagram del settimanale Chi, con loro c'erano pochissimi intimi, a partire dai genitori della popstar che hanno dato una grande prova d'amore. Dalle prime immagini è evidente la felicità nei volti dei due sposi subito dopo il sì, suggellato dal primo bacio immortalato dai fotografi.

Chi è Victor Allen, marito di Tiziano Ferro

Victor Allen, neomarito di Tiziano Ferro, 54 anni, è un affermato manager americano che possiede una società di marketing. I due si sono conosciuti tre anni fa a Los Angeles e da allora il loro rapporto è diventato sempre più importante. La proposta è partita proprio dal compagno, come ha raccontato il cantautore di Latina a Vanity Fair, e adesso il desiderio è quello di avere al più presto un figlio.