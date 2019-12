Tiziano Ferro: "La prima storia a 30 anni, delirio e casino"

Non è importante quando arriva l'amore, l'importante è sapero accogliere. Tiziano Ferro lo ha capito quando nella sua vita è arrivato Victor Allen, oggi suo marito, con cui sta vivendo una bellissima favola, anzi, una "seconda adolescenza" come la definisce lui.



Il cantante si è raccontato a cuore aperto in un'intervista a Repubblica, parlando anche del suo passato: "Nella sfera sentimentale sono stato fortunato, c'è chi non ci arriva mai, io sto vivendo una vera e propria seconda adolescenza. La mia prima storia l'ho avuta a 30 anni, delirio, casino, poi ho preso le misure, qualche frequentazione più o meno inutile, e a quasi 40 anni ho scoperto aspetti del mio sentimento che non conoscevo. E' strano ma va bene, da ragazzo era lotta, negazione, ripudio, respingevo il mio modo di essere, a 30 anni l'ho accolto, e oggi mi ritrovo sposato".



Il matrimonio, qualcosa che non aveva messo in conto ma sognava da sempre: "E' abbastanza incredibile e devo dire che ancora mi fa strano sentir dire 'tuo marito', è surreale. Quando mi è arrivata la proposta ho pianto, sì non ci pensavo nel modo più assoluto, ma dalla mia reazione ho capito che l'essere umano celebra l'amore da sempre, è naturale come respirare o mangiare, anche quando non c'era la religione, che poi ha incasinato le cose, c'è sempre stata l'esigenza di celebrare l'unione con una compagna o con un compagno, magari prima non lo capivano non perchè l'omosessualità non esistesse, ma perchè non se ne poteva parlare".