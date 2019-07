Tommaso Paradiso: “Vorrei una figlia. Il nome? Annalia”

Musica e amore. E’ questa la vita di Tommaso Paradiso, 36 anni, leader del gruppo Thegiornalisti, che al settimanale Grazia racconta la sua estate tra il tormentone ‘Maradona y Pelè’ e l’amore per la compagna Carolina Sansoni.

In questi giorni il gruppo è primo in classifica col brano Maradona y Pelè, il più trasmesso dalle radio. Il video su YouTube ha superato i 7 milioni di visualizzazioni e adesso il frontman andrà in vacanza, prima in Sicilia e poi in California. Oggi Paradiso è una vera star musicale, ha scritto 5 album e prodotto tanti successi, e ora si prepara al grande concerto del 7 settembre al Circo Massimo di Roma: “Corro, faccio box, vado in palestra. Lo sport mi aiuta anche a essere una persona migliore. Sul palco mi muovo molto, voglio dare al pubblico tutto me stesso”.

Alcuni esperti sostengono che dietro alcune canzoni estive ci siano dei riferimenti alla droga: ”Lo dicono da sempre, mi diverte. Perché significa che il testo ha fatto il suo dovere e ognuno da l’interpretazione che vuole” spiega.

Tommaso Paradiso presto papà?

Negli ultimi anni la sua vita è cambiata, ma “Non più di quanto si creda”, spiega Tommaso, “Amo le cose semplici, le cene con gli amici, un giro col cane, un bicchiere di vino, suonare il pianoforte a casa, una mini-vacanza con la mia fidanzata”. La storia d’amore con la designer romana, classe 1989, va avanti da due anni. Sogna di mettere su famiglia? Per ora gioca con la fantasia: “Annalia è un nome che mi piace. Se un giorno avrò una figlia la chiamo così”.