Francesco Totti in love con tutta la famiglia: "Con voi è sempre San Valentino"

Un San Valentino formato famiglia per Francesco Totti e Ilary Blasi. Nessuna cena romantica per la coppia, che ha preferito festeggiare insieme ai tre figli in un noto ristorante di Roma. A fine serata lo scatto sui social, pubblicato dall'ex capitano della Roma con una dedica per i suoi amori: "Con voi è sempre San Valentino".

La foto ha incassato in poche ore più di duecentomila like e centinaia di commenti. Tutti pazzi per i Totti ed è caccia alle somiglianze. Cristian, il primogenito, è uguale al papà, mentre Isabel, l'ultima arrivata in casa, sembra una mini-Ilary. Il giusto mix tra i due, invece, Chanel, 11 anni, sorridente e ansiosa di scartare il suo regalo sul tavolo. Tutti insieme sono bellissimi e fanno innamorare. Quale occasione migliore di San Valentino?