Totti-Blasi, un amore di famiglia al largo di Ponza

E' quasi ora di tornare a Roma per la famiglia Totti, da luglio a Sabaudia per le vacanze estive. Prima di rientrare però qualche giorno a Ponza è d'obbligo. Al largo dell'isola pontina, a bordo di uno yacht, Francesco e Ilary si godono i loro tre figli fra tuffi, nuotate e giochi in acqua.

Chanel si diverte con la mamma sulla moto d'acqua, Cristian si dedica al sup, mentre la piccola Isabel si lascia trasportare con la sua ciambella dal papà, dolce e premuroso con la piccola di casa.

Una bellissima famiglia, come mostrano le immagini di Spy, che non è detto non si allarghi...