Totti balla con Isabel: il dolce siparietto sulla spiaggia (con mamma Ilary che guarda incantata)

Come spiega la rivista di Alfonso Signorini, Isabel (2 anni) si è divertita a improvvisare dei passi di danza sulla spiaggia, prontamente accompagnata dal papà che le ha fatto da innamorato cavaliere… Il tutto sotto lo sguardo vigile di mamma Ilary che, bellissima nel suo due pezzi turchese, ha osservato incantata la dolce danza di papà e figlia.

E in particolare è la piccola di casa, Isabel, la protagonista degli scatti che mostrano il lato più dolce di Totti e Blasi.

Sono così volati alle Manadhoo, alle Maldive , dove hanno trascorso gli ultimi giorni dell’anno e i primi di questo 2019 che li ha visti dolci genitori dei piccoli, come mostrano le immagini di loro sulla spiaggia.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una certezza. La coppia, ormai binomio saldissimo del mondo dello spettacolo italiano tante volte scosso dalla notizia della fine di lunghe relazioni sentimentali, torna a far sorridere i fan che si trovano ad osservarla bellissima nelle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi.

Guarda anche

Francesco Totti ospite a C'è posta per te diverte il pubblico con una sorpresa a tre ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Il grande cuore del Capitano non delude mai