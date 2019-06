Francesco Totti, dedica d’amore (con foto) alle donne della sua vita

Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 22 Giu 2019 alle ore 4:43 PDT

Ilary sì, ma non solo: con lui, a trascorrere le vacanze estive dopo la scelta sofferta di mettere in pausa forzata la sua collaborazione con il club giallorosso, ci sono anche i figli, Cristian, Chanel e Isabel . Ed è a queste ultime, alle donne più importanti della sua vita, che papà Francesco ha dedicato un post su Instagram.

Con la moglie Ilary Blasi , Totti ha appena festeggiato 14 anni di matrimonio sull’incantevole spiaggia di Ibiza e la felicità per un amore che sa rinnovarsi sempre, forte come il primo giorno, è stata condivisa dalla showgirl romana con un’immagine che bene dimostra la solidità del loro legame.

“ Prenderò altre strade, al momento giusto, con un'altra proprietà io ci sarò”: così Francesco Totti ha parlato del suo futuro professionale in occasione dell’annuncio che ha decretato l’addio momentaneo alla sua Roma. Tuttavia, al nuovo capitolo lavorativo che si schiude, per l’ex Capitano giallorosso fa da contraltare la certezza di poter contare sugli affetti di sempre, quelli più importanti, che pongono la famiglia al centro di tutto, nonostante tutto.

