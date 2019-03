Totti pazzo d’amore per la figlia Isabel: dolce dedica e party da favola per il compleanno

Alle spalle di Francesco Totti e Isabel una grande torta rosa con la faccia di Minnie campeggia sul tavolo addobbato e le immagini della festa a tema in cui palloncini colorati e bandierine hanno contribuito a rendere favolosa l’atmosfera, sono state postate da zia Melory, sorella di Ilary Blasi.

I piccoli scorci della vita quotidiana trascorsa con i figli sono spesso condivisi sui social da Totti sui social e sempre molto apprezzati dai fan che dimostrano di apprezzarli con una valanga di like. Qualche giorno fa era stata la volta di Chanel, 12 anni il prossimo maggio, con lui in uno scatto che li vedeva insieme sulle piste da sci.

“Auguri amore mio, già sono passati 3 anni”, ha scritto l’ex calciatore giallorosso a corredo della foto su Instagram che lo vede con la piccola festeggiata in braccio, biondissima e sorridente proprio come il suo papà.

