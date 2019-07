Afef si risposa e lʼex marito Tronchetti Provera riparte da una giovane modella

Il settimanale Chi in edicola questa settimana ha sondato la nuova vita sentimentale di Afef Jnifen e Marco Tronchetti Provera, legati per 19 anni (17 di matrimonio e 2 di fidanzamento) e ora alle prese con nuovi capitoli sentimentali a pochi mesi dalla separazione. Mentre la ex top model tunisina oggi 55enne si prepara a dire sì al manager Alessandro Dal Bono, l’ad di Pirelli MarcoTronchetti Provera riparte da una giovane russa con cui è stato fotografato in barca in Sardegna.

Marco Tronchetti Provera in vacanza con la giovane modella russa

L'imprenditore è stato sorpreso con una giovane modella russa durante una vacanza in barca, al largo delle coste della Sardegna. Coccole, abbracci e tenerezze da parte della bionda compagna dal fisico statuario che, come mostrano le immagini pubblicate da Chi, lo ha ricoperto di attenzioni, quelle che servono per affrontare al meglio la notizia del matrimonio della sua storica ex moglie.