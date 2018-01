Trump e il presunto flirt con l'ambasciatrice Onu, Melania perde le staffe

La First lady americana Melania Trump ha deciso di dire la sua sulle presunte relazione tra il marito, il presidente Usa Donald Trump e altre donne e sull'ultimo pettegolezzo che vede protagonista l'ambasciatrice presso le Nazioni Unite Nikki Haley.

La sua portavoce, Stephanie Grisham, su Twitter ha definito "notizie totalmente false" quelle pubblicate dal Daily Mail. "BREAKING – ha scritto la portavoce – La lista di report volgari e totalmente falsi sulla signora Trump da parte di tabloid e show televisivi è filtrata nelle notizie dei media 'main stream'".

Grisham, parlando dell'articolo del Mail secondo cui la moglie di Trump avrebbe passato diverse notti in un hotel dopo la notizia di un affair tra Trump e un'attrice porno, ha aggiunto che Melania è concentrata sulla famiglia e sul suo ruolo da first lady, "non su scenari non realistici spacciati ogni giorno attraverso fake news".

Ieri anche l'ambasciatrice Haley aveva smentito i rumor sulla relazione con Trump definendoli "altamente offensivi" e "disgustosi". Le indiscrezioni sono emerse dal libro di Michael Wolff "Fire and Fury", che parla degli scandali della presidenza Trump. In un'intervista con Politico's Women Rule Haley, però, ha smentito seccamente: "Non è assolutamente vero. E' molto offensivo e disgustoso". L'ambasciatrice ha negato di aver passato molto tempo, fuori dagli orari di lavoro, con Trump nello studio Ovale o sull'aereo presidenziale. "Sono stata sull'Air Force One una sola volta e c'erano altre persone nella stanza insieme a me – ha spiegato Haley – ho parlato molto con il presidente nello Studio Ovale del mio futuro politico e non sono mai stata sola con lui".