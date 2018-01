America Ferrera ‘Ugly Betty’ è incinta: l'annuncio sui social

Sarà un anno dolcissimo per America Ferrera, nota per il ruolo di protagonista nella serie tv di successo ‘Ugly Betty’.

L’attrice aspetta il suo primo figlio e ha voluto dare la bella notizia agli oltre 600mila fan di Instagram proprio a Capodanno.

"Nel 2018 daremo il benvenuto a una nuova faccia da baciare" ha scritto la Ferrera in calce alla foto che la ritrae con il marito Ryan Piers Williams. Sorridenti e felici, indossano un paio di occhiali con la scritta 2018, e una tutina da neonato mostrata dalla futura mamma campeggia in primo piano nello scatto.

Ugly Betty, la serie tv

‘Ugly Betty’ è una serie televisiva americana andata in onda fino al 2010 sul network americano ABC. In Italia la prima parte della serie debuttò in prima visione assoluta su Italia 1 nel 2007. A partire dalla seconda stagione, la serie venne trasmessa in prima visione dapprima su Fox Life e in seguito in chiaro su Italia 1.

La serie è un rifacimento di una telenovela colombiana del 1999 ideata da Fernando Gaitán e intitolata ‘Yo soy Betty, la fea’, ovvero "Io sono Betty, la brutta") ed è interpretata interpretata dall'attrice oggi 34enne America Ferrera