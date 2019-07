Ultimo e Federica Lelli di nuovo insieme: la prima foto dopo il ritorno di fiamma

“Tutti quei particolari” cantati da Ultimo come struggenti mancanze della sua compagna sono ormai un ricordo lontano, del Festival di Sanremo 2019 ma non solo. Perché il 23enne romano, al secolo Niccolò Morriconi, adesso ha ritrovato di nuovo al suo fianco la sua storica fidanzata Federica Lelli, come amorevole compagna con cui condividere la vita finalmente lontana dalla crisi che li aveva allontanati.

Ultimo e la fidanzata Federica Lelli a Capri: la foto dopo il ritorno di fiamma

A confermare il ritorno di fiamma tra il cantante romano e la ex fidanzata Federica Lelli è il settimanale Chi che ha pubblicato la prima foto della coppia di nuovo insieme durante una romantica vacanza in barca a Capri. “Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai”, si legge nella didascalia dell’account Instagram del giornale diretto da Alfonso Signorini che descrive i due innamorati più che mai e anticipa la pubblicazione di “foto hot” nel numero in edicola domani.

Ultimo torna con la ex fidanzata dopo la crisi

La fine della storia d’amore tra Ultimo e Federica Lelli era arrivato dopo due anni alla vigilia del Festival di Sanremo a cui il cantante aveva partecipato con il brano ‘I tuoi particolari’ dedicato proprio alla fidanzata. I motivi della rottura sono stati indicati nei troppi impegni professionali di lui che però, adesso, è tornato a riservare alla sua dolce metà tutte le attenzioni che merita sotto un sole caldo che illumina il loro amore ritrovato.