Nina Soldano si confida: “Grazie a mio marito ho superato un dramma”

A tre anni dalle nozze con il marito Teo Bordagni, Nina Soldano, interprete dell’algida Marina Giordano della soap di Rai Tre ‘Un posto al sole’, si è concessa la luna di miele a lungo rimandata per gravi problemi famigliari. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista al settimanale Chi che ha documentato alcuni momenti del soggiorno di coppia nelle splendide spiagge di Santo Domingo e riportato le sue dichiarazioni in merito a un amore forte e maturo nonostante la differenza di età (lei ha 56 anni, lui 42).

Nina Soldano racconta il dolore per la perdita dei genitori

Nina Soldano e Teo Bordagni si sono sposati nel 2016, ma hanno dovuto rimandare la luna di miele a causa della malattia che ha colpito entrambi i suoi genitori: “Non mi sarei mai allontanata da loro”, ha ammesso l’attrice: “Sono mancati a dicembre 2018 mio padre e a luglio mia madre. Queste due settimane a Punta Cana sono state un modo per riprendermi, per riprenderci da questo grande dolore”.

Grazie al marito Nina ha trovato la sua serenità e respinge con forza la definizione di ‘toy boy’ che spesso viene attribuita all’uomo più giovane di lei di 14 anni : “E’ l’uomo giusto, non dico perfetto ma giusto per me. Ha più di 40 anni, non è un ‘boy’ e io non mi sento centenaria! Anzi, a 56 anni mi difendo, mi pare di portarli discretamente, no?”, la provocazione dell’affascinante Nina che, a parte ‘Un posto al sole’ in cui recita da quasi 20 anni, non esclude di partecipare a reality come ‘Pechino Express’ e ‘L’Isola dei Famosi’. “Mio marito sarebbe il primo a divertirsi”, assicura: chissà che non arrivi l’atteso ingaggio….