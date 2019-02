Uomini e Donne, Andrea scrive a Teresa dopo averla rifiutata: il messaggio sui social

Il rifiuto ricevuto da Andrea Dal Corso alla fine delle 48 ore trascorse in villa (qui il video-riassunto) ha bruciato molto a Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne che nello speciale andato in onda venerdì 15 febbraio lo aveva preferito al ‘rivale’ Antonio Moriconi.

Non solo Giulia De Lellis: molti sono stati telespettatori che sui social hanno accusato l’ormai ex corteggiatore di disonestà nei confronti della 26enne casertana, in lacrime per la delusione ricevuta dall’uomo su cui aveva riversato molte speranze. Ed è proprio sui social che a distanza di qualche giorno dal colpo di scena, Andrea Dal Corso ha replicato alle accuse e detto la sua sull’accaduto.

Uomini e Donne, Andrea vuole incontrare Teresa dopo il rifiuto

“Nonostante la poca voglia di replicare dinanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa”, ha esordito nel messaggio scritto nelle Instagram Stories: “Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano”.

“Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre”, ha poi aggiunto rispetto all’incontro avuto con il papà di Teresa a cui ha rivelato le sue intenzioni di rifiutare la figlia: “Probabilmente perfino i presenti non erano al corrente delle regole dello stesso programma cui stavano partecipando”.

Infine, l’ex corteggiatore ha chiesto di incontrare Teresa per spiegarle i motivi del rifiuto: “Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità”.

Al momento Teresa non ha replicato alla richiesta: “Non si gioca con i sentimenti”, aveva commentato a caldo subito dopo il rifiuto. E chissà se, alleviata la delusione, gli concederà o meno questa possibilità.